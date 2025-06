Abel diz que Paulinho precisa de nova cirurgia e celebra classificação do Palmeiras

Abel enaltece entrega do elenco do Palmeiras no triunfo sobre o Botafogo no Mundial - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Depois do Palmeiras garantir a vaga nas quartas de final do Mundial, o técnico Abel Ferreira agradeceu aos jogadores pela dedicação em campo. Ele também afirmou que o Alviverde mereceu o triunfo sobre o Botafogo, por 1 a 0, e fez questão de exaltoar Paulinho, autor do gol, que tem atuado mesmo com dores na tíbia da perna direita.

“Quero dizer muito obrigado aos jogadores por todo o esforço. Fizemos um jogo incrível. Nos 90 minutos e no tempo extra, fomos muito bem. Sofremos juntos com um jogador a menos, mas merecemos. Trabalhamos e merecemos”, disse.

“Nunca desista, nunca se entregue. O tempo todo trabalhamos para isso. Eu conversei com os jogadores. Se voltarmos, vamos entregar tudo. Jogar como treinamos. Com certeza o jogo seria melhor do que na última partida”, completou.

Lesão e empenho de Paulinho

Durante a entrevista, o comandante português elogiou Paulinho, autor do gol decisivo, que garantiu a vaga nas quartas. De acordo com o treinador, o jogador, que realizou uma intervenção na canela direita no ano passado, terá que passar por uma nova cirurgia depois do torneio da Fifa.

“Foi para isso que nós o trouxemos, sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos e todos sabem o que vai acontecer depois que acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente”, afirmou.

“Foi uma das nossas maiores contratações. Temos outros que conseguem desempenhar seu papel, sabíamos em que condições o trouxemos, sabíamos porque também ninguém obriga ninguém. Fizemos os exames que tínhamos que fazer, conversamos com o jogador, dissemos que seria importante porque era isso, o que lhe disse: foi para isto que vieste. Para entrar e resolver.

Poucos minutos em campo

Herói da classificação palmeirense, o jogador entrou aos 17 do segundo tempo no lugar de Estêvão. Então, estufou a rede aos nove minutos do primeiro tempo da prorrogação e foi substituído na sequência, aos 12 minutos, com Micael entrando no lugar.

“Saiu porque pediu para sair. Só que nós temos um espírito. Quando… Nós não devemos subestimar aquilo que esse grupo é capaz de fazer. É passado cinco anos ainda é preciso continuar a provar que esta equipe não desiste, que aprende. Mas sabemos onde estamos e acima de tudo o mais importante é dar os parabéns para o Paulinho”, frisou.

“É merecedor por tudo que sofreu, por tudo sofre, ser ele o, não só ele, mas ele foi o responsável por colocar a bola a beijar a rede do nosso adversário. Isso é ótimo”, finalizou. Nas quartas de final, o Alviverde terá pela frente o vencedor do duelo entre Chelsea-ING e Benfica-POR, que se enfrentam ainda neste sábado (28), às 17h (de Brasília), em Charlotte.

