Barboza, do Botafogo, diz que duelo com Palmeiras foi definido ‘no detalhe’

Barboza em ação no revés do Botafogo diante do Palmeiras pelo Mundial - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo lutou até o fim da prorrogação, mas não conseguiu reagir e igualar o placar diante do Palmeiras. Assim, a equipe sofreu um revés por 1 a 0 e deixou o Mundial de Clubes nas oitavas de final. Segundo Alexander Barboza, o confronto foi muito equilibrado, com tempos distintos, e definido no detalhe.

“Muito desgaste. Um jogo que no segundo tempo o Palmeiras deu metros para nós. Foi um tempo de domínio para cada um no jogo. Também sabíamos que era um jogo que se definia em detalhes, nas individualidades também. Paulinho tirou um cara em cima e teve espaço para chutar a gol. Um pequeno desvio aí, um detalhe. Simplesmente isso” resumiu Barboza, ao “SporTV“.

“Foram muitos dias fechados no hotel. Poucos dias de folga, só um ou dois, para estar com nossas famílias. Acho que fortaleceu muito o time, o grupo, a família. E isso é positivo. É negativo que hoje estamos fora. Lamentavelmente. Queríamos seguir, tínhamos a esperança de seguir, de continuar por esse caminho. E lamentavelmente não aconteceu “, acrescentou.

Dentro das quatro linhas, o Alvinegro conseguiu segurar o ímpeto do adversário, com destaque para o goleiro John. No entanto, na prorrogação, Paulinho deixou Marlon Freitas para trás e chutou rasteiro, sem chance para o arqueiro.

Por fim, o Glorioso volta suas atenções para a sequência da temporada. No segundo semestre, os comandados do técnico Renato Paiva terão o Brasileirão, assim como as oitavas da Copa do Brasil, diante do Bragantino, e da Libertadores, contra a LDU-EQU.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.