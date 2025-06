Fred admite conversas para jogar no Atlético

O volante Fred abriu o jogo e falou sobre a possibilidade de jogar pelo Atlético. O atleta reconheceu ter se reunido com dirigentes do Galo, mas avisou que pretende cumprir o seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, que tem validade até junho de 2027.

“Já tinha conversado com o Victor há algum tempo, na janela passada, em janeiro. Já tinha falado com ele que tenho um contrato vigente no Fenerbahçe, que agora não seria o momento. Meu empresário também está sempre conversando com o Bracks”, admitiu o volante, em entrevista à “Band Minas”.

Aliás, Fred deixou claro que Bracks e Victor deixaram as portas abertas para uma possível contratação no futuro.

“Eles sempre deixaram as portas abertas para mim. Falaram que quando eu mudar a chavinha e querer voltar para o Brasil as portas estão abertas. Conversei com eles, agradeci pelo carinho, pelo interesse, que é sempre bom. Mas como falei, tenho contrato ainda, tenho dois anos e mais um lá”.

O executivo de futebol do Galo, Paulo Bracks, foi quem revelou essa conversa inicial entre o clube e o jogador. As partes se reuniram há duas semanas, quando Fred esteve em Belo Horizonte e foi à Arena MRV acompanhar a partida contra o Internacional, pelo Brasileirão.

Fred iniciou a sua carreira na base do Atlético, mas foi no Internacional que o volante se profissionalizou. Em 2013, ele foi para o futebol europeu, onde atuou por Shakhtar, Manchester United e Fenerbahçe. Além disso, vale ressaltar que jogador tem várias convocações para a Seleção Brasileira e também disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022.

