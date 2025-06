Cruz Azul tenta trazer Arrascaeta, mas Flamengo descarta: ‘Nenhum interesse em vender’

Arrascaeta é um dos destaques do Flamengo na disputa do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O desempenho de Arrascaeta, do Flamengo, no Mundial de Clubes tem chamado a atenção. Assim, o Rubro-Negro terá que lidar com o assédio sobre o camisa 10 e um deles já aconteceu. O Cruz Azul-MEX, atual campeão da Concachampions, pretende ter o uruguaio em seu elenco na disputa da Copa Intercontinental em dezembro. A informação é do portal “ge”

Dessa forma, no último dia 13 de junho, antes mesmo da estreia no torneio, o Flamengo recebeu a proposta. O clube mexicano enviou um documento oficial em papel timbrado demonstrando interesse no meio-campista. O diretor esportivo do clube mexicano, Ivan Alonso, ligou para o diretor o diretor executivo de futebol rubro-negro, José Boto.

“Houve realmente um contato do Cruz Azul, através de seu diretor esportivo, (Ivan) Alonso, que me ligou, conversamos um pouco e ficou de falar comigo depois do Mundial. Eu disse que tinha que pagar a cláusula, que é bastante grande (risos). Não temos nenhum interesse em vender. Aliás, não temos de nenhum jogador. Tanto é que não abrimos negociações com ninguém. E não temos essa necessidade também (de vender), o que é bom”, disse Boto ao portal “ge”.

Ídolo da torcida e titular absoluto, Arrascaeta vive uma grande temporada, sendo o artilheiro do time com 13 gols, além de seis assistências em 29 jogos. Vale lembrar que o uruguaio, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2026 com multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões).

Por fim, no momento, o Rubro-Negro não tem qualquer intenção de vender o principal destaque de seu elenco. No entanto, ainda não avançou nas conversas para a renovação, que seguem congeladas atualmente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.