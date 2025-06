Após eliminação, Botafogo fará reunião no Brasil para definir futuro de Jair

Após a eliminação no Mundial de Clubes, a diretoria do Botafogo já terá uma reunião com Jair e seus empresários para definir o futuro do zagueiro. Afinal, o jogador interessa ao Nottingham Forest-ING, que está bem próximo de concretizar a compra, algo que deve acontecer depois dessa conversa, no Brasil. A informação é do portal “ge”.

Isso porque a negociação se arrasta há um mês em virtude da disputa do torneio da Fifa, porém está bem encaminhada. O clube inglês, aliás, já acertou a contratação de outro nome do elenco alvinegro: Igor Jesus.

No último dia 15, John Textor, dono da SAF alvinegra, admitiu que a venda está bem encaminhada. Contudo, deixou claro que o defensor ainda não assinou o contrato, algo que já aconteceu com o atacante, que se despediu do clube no duelo com o Palmeiras, neste sábado (28). Sobre Cuiabano, o empresário disse que não há transação em curso.

“Só dois jogadores estão envolvidos na negociação com o Nottingham Forest. Há muitos rumores sobre o Cuiabano… Eles (Forest) gostam dele, o querem, mas são apenas esses dois jogadores (Jair e Igor) por agora”, disse.

O defensor chegou ao clube em janeiro de 2025. Na ocasião, o Glorioso acertou de pagar ao Santos 12 milhões de euros fixos em transação que ainda contava com 2 milhões de euros em bônus.

