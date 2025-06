Vila Nova vence clássico no fim e quebra sequência negativa na Série B

Com vitória no clássico goiano, Vila Nova deu fim a sequência de seis derrotas na temporada - (crédito: Foto: Bruno Corsino ACG)

O Vila Nova superou o Atlético Goianiense por 1 a 0 em clássico estadual pela 14ª rodada da Série B, neste sábado (28/6), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Assim, com o resultado positivo, o Tigre quebrou uma sequência de cinco derrotas na competição e sobe provisoriamente para o 11º lugar ao alcançar os 19 pontos. O triunfo ocorreu depois de uma melhora de rendimento na segundo tempo. Na etapa inicial, as duas equipes não apresentaram intenso volume de jogo e pouca criatividade, mas os mandantes foram inferiores. O meio-campista Bruno Xavier foi o autor do único gol da partida.

Primeiro tempo de pouca inspiração

A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio entre o Vila Nova e o Atlético Goianiense, além do pequeno volume ofensivo de ambos os lados. Apesar de ser o visitante, o Dragão foi superior tanto nas estatísticas como pela postura mais incisiva. Por sinal, com boas associações somou algumas chegadas ao ataque, que levaram perigo.

O Atlético Goianiense teve objetividade para aproveitar os espaços deixados pelo Tigre, mas pecou na eficiência para abrir o placar em duas ocasiões. Em uma delas, Kauan arriscou de fora da área. Por outro lado, o Vila Nova teve dificuldade em entender a dinâmica da partida. Os mandantes também deixaram a desejar nos momentos que precisaram criar jogadas, o que motivou algumas reclamações da torcida.

Vila Nova assegura a vitória

Vila Nova retorna do intervalo com postura diferente, principalmente pela maior participação do meio-campista Jean Mota. Com isso, passou a ter maior posse de bola e crescimento em produção no setor ofensivo. O Atlético Goianiense ficou perto de marcar o primeiro gol da partida. Federico Martínez recebeu lançamento nas costas da zaga do Tigre. O camisa 11 escapou pelo lado direito de ataque com liberdade e tentou cruzar rasteiro.

Posteriormente, Marcelinho finalizou e o goleiro Halls fez defesa crucial. Na sobra, Caio Dantas carimbou a trave. No lance seguinte, os donos da casa responderam. André Luís encontrou passe primoroso para Guilherme Parede. Porém, o atacante optou pelo passe ao invés do chute e desperdiçou boa oportunidade.

O embate ficou mais aberto e o Dragão permaneceu com maior presença no ataque. Contudo, o Vila Nova passou a ser mais ameaçador e foi coroado pela insistência, mesmo com a pouca eficácia. Após Poveda e Willian Formiga perderem, Bruno Xavier garantiu o resultado positivo aos 38 minutos. Júnior Todinho acertou tabela com Dodô. Em seguida a devolução por cima, o camisa 29 do Tigre tirou o goleiro Paulo Vítor da jogada e serviu Bruno Xavier.

Jogos da 14ª rodada da Série B

Quinta-feira (26)

CRB 1 x 2 América-MG

Sexta-feira (27)

Criciúma 1×2 Avaí

Sábado (28)

Vila Nova 1×0 Atlético-GO

Athletico x Coritiba — 18h30

Domingo (29)

Athletic x Remo — 16h

Volta Redonda x Operário — 16h

Chapecoense x Goiás — 19h

Novorizontino x Amazonas — 19h

Segunda (30)

Paysandu x Ferroviária — 19h

Cuiabá x Botafogo-SP — 21h

