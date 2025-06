Benfica x Chelsea é interrompido aos 40 minutos do segundo tempo

Cucurella, um dos destaques do Chelsea,no jogo que teve uma pada por causa das condições climáticas - (crédito: Foto: Divulgação Fifa)

O jogo entre Benfica e Chelsea, neste sábado, 28/6, em Charlotte, no Bank of America Stadium, teve uma interrupção aos 40 minutos do segundo tempo. Naquele momento, os ingleses venciam por 1 a 0. O motivo foi o protocolo de segurança devido ao risco de tempestade.

A partida, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, define o rival do Palmeiras nas quartas de final. Vale lembrar que, também neste sábado, o Verdão venceu o Botafogo por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Paulinho.

O Chelsea dominou amplamente a partida, mas perdeu grandes chances. E fez seu gol aos 18 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta de Reece James que enganou o goleiro Trubin. O arqueiro, que vinha sendo o melhor em campo com várias defesas importantes, esperava um cruzamento, Mas o lateral dos Blues bateu direto para o gol.

De acordo com a organização, o jogo teve uma primeira interrupção de 20 minutos, às 18h45 (horário de Brasília). Caso o tempo não melhore, novos adiamentos poderão ocorrer. Algumas partidas deste Mundial já foram afetadas pelo protocolo de tempestade — um dos jogos, Boca Juniors x Auckland City, chegou a ter uma interrupção de duas horas antes de ser retomado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.