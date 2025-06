Caíque reprova em exames médicos e Grêmio desiste de negócio

A negociação entre Grêmio e Juventude pelo meio-campista Caíque sofreu uma nova reviravolta. Afinal, o jogador não passou nos exames médicos que foi submetido, neste sábado (28), e o Tricolor Gaúcho preferiu cancelar as tratativas. Não houve um anúncio de qual questão específica atrapalhou a concretização da transferência. De acordo com o portal “ge”, o problema está no joelho direito, região em que o volante sofreu grave contusão em agosto de 2024.

A propósito, a expectativa era de que o volante assinasse contrato com o Imortal até dezembro de 2028. Caíque passou por alguns testes, na última sexta-feira (27), depois de receber o aval do Jaconero para concluir sua ida para o Grêmio. Inclusive, o clube da capital sinalizou que enviará os documentos médicos ao clube da Serra Gaúcha. O cenário causou surpresa nos representantes do jogador, de 29 anos. Com isso, os agentes pretendem entregar os laudos médicos a um profissional que seja especialista em joelho na medicina esportiva em São Paulo. Afinal, o plano é obter uma nova avaliação sobre a situação.

Os empresários de Caíque, aliás, indicam que coletaram outras quatro análises contrárias a que a equipe médica do Tricolor Gaúcho emitiu. Posteriormente ao desfecho negativo, o volante se reapresentará ao Juventude. Vale relembrar que o contrato entre as partes expira em dezembro e o intuito inicial era negociá-lo. Exatamente para evitar perdê-lo de graça ao final do vínculo. Por sinal, a partir do dia primeiro de julho, o atleta tem a possibilidade em assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Grêmio alcançou um acordo com o Juventude pelo volante

O Imortal resolve as últimas pendências para anunciar o meio-campista Caíque como seu segundo reforço da segunda janela de transferências. Afinal, o jogador chegou a assinar contrato, na noite da última quarta-feira (25). Por sinal, o acerto entre o clube da capital com o Juventude precisou de uma mudança nos moldes da negociação.

Isso porque o Grêmio concordou em pagar R$ 7 milhões e ainda ceder o lateral-esquerdo Luan Cândido por empréstimo, com totalmente os salários pagos. Em comparação ao acordo anterior, houve um acréscimo de R$ 2 milhões. Até porque as duas partes não definiram outro atleta a ser incluído na negociação. Inicialmente, a sugestão foi por incluir o lateral-direito João Lucas nas tratativas, mas as conversas não progrediram.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.