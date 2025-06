Fuchs descreve lance em que salvou o Palmeiras no Mundial: ‘Nessa hora vale tudo’

Fuchs durante a vitória do Palmeiras, por 1 a 0, sobre o Botafogo no Mundial - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Um dos destaques do Palmeiras no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Mundial, Bruno Fuchs falou com a imprensa sobre seu desempenho individual. Assim, o zagueiro explicou o lance em que, já caído no gramado, segurou a bola com a cabeça e salvou o Alviverde na reta final da prorrogação.

“Nessa hora vale tudo, tem que tirar a bola, ainda mais quem é do setor defensivo. Com 1 a 0, do jeito que der, tem que tirar. Foi a forma que achei de tirar, tentar recuar para o Weverton, eu não podia ir com o pé. Foi a forma que eu tentei recuar, de cabeça”, disse.

“É um orgulho muito grande estar entre os oito melhores do mundo. Mostra a força do nosso grupo, do trabalho, do professor e da torcida. Eles são muito importantes para nós, o que eles têm feito aqui é incrível”, completou.

Além disso, o defensor elogiou o trabalho defensivo do Botafogo. Ele relembrou a vitória dos adversários sobre o Paris Saint-Germain (PSG), da França, assim como os elogios de Luís Enrique, treinador da equipe parisiense.

“O Luís Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, falou que foi quem melhor defendeu contra eles no ano. Vou dar parabéns para eles também. Realmente, não foi fácil. Precisamos de 110 minutos para furar a barreira deles. O John também fez uma excelente partida. Acredito que a gente merecia ganhar o jogo antes. Dar parabéns para o nosso time, pela força de vontade e resiliência. A gente acreditou até o final e fomos felizes ganhando de 1 a 0” concluiu.

