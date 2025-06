Léo Ortiz descreve expectativa para Flamengo x Bayern: ‘Mais importante da minha carreira’

Léo Ortiz diz que elenco do Flamengo está preparado e concentrado para duelo com o Bayern - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na sequência das oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo mede forças com o Bayern de Munique, neste domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami. Assim, na véspera da partida decisiva, o zagueiro Léo Ortiz descreveu o confronto com o time bávaro como o mais importante de sua carreira.

“Muito feliz todos nós, jogadores, comissão, staff e torcedores, vendo a expectativa desse grande jogo como Bayern. A estrutura está sendo legal para vivenciar, quem acompanha de longe também. Nos preparamos de forma muito concentrada e, pois, sabemos o tamanho da missão que teremos. Mas missão grande é dada para grandes jogadores. Estamos preparados para fazer um grande jogo e sair contra o Bayern com a classificação para as quartas”, disse.

“É o jogo mais importante da minha carreira pela importância. Todos estão ansiosos, e tudo em torno desse jogo torna ele um dos jogos mais importantes da minha vida. Estou realizando um sonho”, completou.

Vale lembrar que no triunfo por 3 a 1 sobre o Chelsea, o defensor não esteve em campo por opção de Filipe Luís, que costuma fazer mudanças de acordo com o adversário. O jogador deixou clara a força do elenco e que está pronto para se entrar em campo, dar conta do recado pelo Rubro-Negro.

“Estava com a expectativa de jogar contra o Chelsea, mas temos grandes jogadores. Somos 25 titulares e todos preparados para entrar, e o Felipe optou por Danilo e Léo, que deram conta da vitória. Eu estarei ali pronto para entrar e com vontade. Contra o Bayern é uma expectativa, se eu entrar darei conta do recado”, frisou.

