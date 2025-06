Inter se reapresenta para intertemporada com confirmação de voltas e saídas

O elenco do Inter se reapresentou, na tarde deste sábado (28/6), para dar início ao período de duas semanas de intertemporada. Os jogadores fizeram algumas atividades físicas na academia e trabalho com bola no campo do CT Parque Gigante. Três jogadores que estavam machucados participaram do treinamento com a maior parte do grupo sem qualquer tipo de limitações. São os casos dos zagueiros Victor Gabriel e Gabriel Mercado, além do atacante Carbonero.

O defensor estrangeiro cumpre reta final de tratamento de uma grave lesão no joelho esquerdo, que sofreu em setembro do ano passado. Com isso, a reintegração ocorre de forma gradativa. O outro defensor já finalizou a recuperação de um problema ligamentar depois de entorse no tornozelo direito. Além disso, o colombiano teve uma contusão na coxa esquerda, que o impediu de atuar desde abril. Deste modo, Carbonero foi desfalque nos últimos 15 jogos. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Bernabei precisará de um tempo maior para retomar suas melhores condições físicas.

O argentino ainda está em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda. O clube sinalizou que o problema era de terceiro grau, porém a expectativa é de que ele passe a treinar com o elenco nos próximos dias. Por sinal, o cenário é o mesmo para o goleiro Rochet, que está no estágio final de recuperação de uma fratura em um dos dedos da mão esquerda.

Inter sofreu com ausências na reapresentação

Uma ausência esperada e que se confirmou foi do meio-campista Fernando. Isso porque ele teve uma contusão no joelho direito. Com isso, o Colorado prevê que necessite entre quatro a cinco meses para retornar aos gramados. Inclusive, o problema exigirá a imobilização da perna do volante por 45 dias. O departamento médico do clube terá a missão de observar diariamente como o camisa 5 responderá ao tratamento. Rogel e Nathan também não estiveram presentes. Afinal, os empréstimos dos dois estão próximos de expirar e não serão renovados. Até porque seus desempenhos não corresponderam às expectativas. Desta forma, eles já foram liberados para retornar ao Hertha Berlim, da Alemanha, e Santos, respectivamente. Alan Benítez, única contratação do Inter na segunda janela de transferências, ainda precisará aguardar para se apresentar ao time gaúcho.

O paraguaio viajou para Porto Alegre, na última sexta-feira (27), porém seu contrato com o Cerro Porteño termina somente no dia 30 de junho. O lateral-direito assinou um pré-contrato com o Internacional e o vínculo passará a ter validade apenas depois desta data. Importante relembrar que Alan chega para ser uma peça de reposição para a saída de Nathan e disputará a titularidade com Aguirre. O elenco tem sua segunda atividade neste domingo (29), e o técnico contará com alguns dias para colocar os atletas de volta aos trilhos depois da pausa no Mundial de Clubes. O primeiro compromisso do time após a parada será contra o Vitória, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão, no dia 12 de julho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.