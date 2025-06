Luiz Araújo, do Flamengo, projeta duelo com o Bayern: ‘Vai parar o Brasil e o mundo’

Luiz Araújo vive grande momento com a camisa do Flamengo no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Um dos destaques do Flamengo na campanha do Mundial de Clubes, Luiz Araújo conversou com a imprensa na véspera do duelo com o Bayern de Munique. De acordo com o atacante, o intenso duelo, que acontece neste domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, irá parar o Brasil e o Mundo.

” Sabemos que é um jogo que vai parar o Brasil e o mundo por se tratar de duas grandes equipes. Estou um pouco ansioso, claro, é um grande jogo. Se trata de um Mundial de Clubes. Todos os jogos têm um pouco de ansiedade por representar o Flamengo de tão grande que é, representar a nação. Mas estamos acostumados com isso. Desde pequeno é pressão, um jogo atrás do outro. Procuro estar bem concentrado e tranquilo para fazer um bom jogo”, analisou.

Elenco rubro-negro entre os melhores

Na entrevista, Luiz Araújo fez questão de dizer que o elenco do Flamengo está no mesmo nível de outras equipes europeias. Para ele, nomes como Alex Sandro, Danilo e Jorginho fizeram muito sucesso no Velho Continente, assim como outros nomes que poderiam ter atuado por lá.

“Creio que sim. Se olhar o elenco, só tem grandes jogadores. Atletas que jogaram na Europa e fizeram sucesso, como Alex Sandro, Danilo, Jorginho, entre outros. Alguns outros que não foram para a Europa, mas com certeza jogariam. Isso dá um pouco de confiança para nós, sabemos o nível que temos no elenco. Estamos preparados e sabemos que será um grande espetáculo”, salientou.

Apesar de ter garantido o primeiro lugar do grupo D, o Rubro-Negro terá um adversário complicado pela frente. Afinal, o Bayern tropeçou para o Benfica na última rodada da fase de grupos. Segundo o camisa 7, o jogo será definido nos detalhes, sobre quem errar menos dentro das quatro linhas.

“O Mundial é uma competição que todos sonham em jogar, e ainda mais vestindo o manto, o que é ainda mais especial. A cada jogo venho melhorando coisas que eu vinha errando, e vou dar 100% para ajudar o Flamengo. Estou vivendo o meu melhor momento na carreira”, frisou.

“É um jogo especial pela grandeza do nosso adversário. Sabemos que o Bayern é grande e não podemos errar. Será um grande jogo, e quem errar menos vence. Esperamos estar 100% focados e aproveitar os erros deles para sair vitoriosos. Aí sim o elenco ganha mais força e confiança para seguir muito forte”, concluiu.

