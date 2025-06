Filipe Luís diz que não vai abrir mão do DNA rubro-negro: ‘Jeito do Flamengo jogar’

Filipe Luís durante a entrevista coletiva na véspera do confronto com o Bayern - (crédito: Foto: Reprodução / Flamengo TV)

O Flamengo encerrou sua preparação para o duelo com o Bayern de Munique, que acontece neste domingo (29), às 17h (de Brasília), pelo Mundial de Clubes. Apesar de enfrentar um adversário extremamente qualificado, o técnico Filipe Luís afirmou que não abdicará do DNA rubro-negro no confronto.

“O Flamengo tem uma forma de jogar, um DNA com o qual o torcedor se sente identificado, e a gente não abre mão disso. A mensagem que sempre passamos aos jogadores é que esse é o jeito do Flamengo jogar. E é o adversário nos mostra como jogaremos dentro do terreno de jogo”, disse.

“A forma como a equipe vai jogar e como o adversário vai defender… eles tentam fazer uma pressão esmagadora, às vezes individualizada. E dentro dessa pressão homem a homem, com marcação individual, eles podem se desorganizar. Mas o Bayern, não. Eles são sempre organizados. Precisamos de velocidade e de ter a bola. Não podemos apenas achar que vamos jogar nas costas dos zagueiros — às vezes a jogada pede velocidade, mas em outras, não”, acrescentou.

“Estudei muito o treinador Kompany, pois o Bayern tem muita coisa interessante. Desde o começo dele no clube, ele mostrou ideias e conceitos interessantes. O Bayern é uma referência para mim por tudo o que fez. Vi muitos jogos, e é um dos rivais mais poderosos que teremos de enfrentar. E esse tipo de jogo é o que todo jogador gosta de atuar — é um privilégio”, explicou.

Leque de opções para o confronto

Durante a coletiva, o treinador respondeu se pode utilizar três zagueiros diante do time bávaro. Segundo o comandante, a possibilidade sempre existe por causa da qualidade dos seus defensores, porém não deixou clara a abordagem que pretende usar em campo. Além disso, citou que a equipe alemã é uma referência sobre a pressão alta e respondeu sobre a possível volta de De la Cruz, recuperado de lesão.

“Sempre abro o leque de opções. E posso jogar com três zagueiros, que mudam a dinâmica, e a gente se converte em 3-4-3 ou 3-5-2. Ter três zagueiros não mudaria tanto. Mas vamos deixar em aberto se entramos com dois ou três zagueiros. Já sei a escalação, mas os jogadores ainda não, nem vocês”, frisou.

“Fazemos alguns movimentos que eles fazem. Há soluções que se encaixam com aspectos da minha equipe. Não somente o Flamengo, mas outras equipes também tomam o Bayern como referência quando se quer jogar com pressão alta”, explicou.

“O Nico treinou e teve uma evolução boa ao se sentir bem. A princípio, ele será uma opção para o jogo deste domingo (29), diante do Bayern”, concluiu.

