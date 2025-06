Coritiba supera arquirrival e assume provisoriamente a liderança da Série B

O Coritiba venceu o seu o arquirrival, o Athletico por 1 a 0, neste sábado (28/6), na Ligga Arena, pela 14ª rodada da Série B. O Coxa construiu o resultado positivo com o bom desempenho defensivo, principalmente dos seus zagueiros e de seus meio-campistas. Depois de uma primeira etapa em que predominou o equilíbrio, o time do Alto da Glória criou domínio em lances de bola aérea. O volante Sebastian Gómez fez o gol do jogo.

Com o triunfo, o Alviverde Paranaense assumiu provisoriamente a liderança da Série B. Isso porque o Coritiba atingiu os 27 pontos. Mas, para se manter na primeira colocação, precisa torcer por uma derrota do Goiás para a Chapecoense e pelo menos uma derrota do Novorizontino para o Amazonas. Com o revés, o Furacão vai para a oitava colocação, com 20 pontos. Inclusive, o triunfo aumenta a sequência invicta para quatro partidas e também é marcante, pois o Coxa não vencia o arquirrival na Ligga Arena desde março de 2022.

Primeira etapa nivelada

O primeiro tempo teve igualdade no domínio das ações, de forma geral. Tanto Athletico como o Coritiba tiveram êxito em construir lances no ataque, porém sem levarem perigo com frequência. O Furacão teve uma postura mais ofensiva e tiveram a oportunidade mais clara para abrir o placar. Aos 41 minutos Iury Castilho foi acionado já na área, porém carimbou o sistema defensivo do Athletico.

Resistência do Coritiba no segundo tempo

O Furacão retomou do intervalo levando perigo. Mas o Alviverde suportou a postura ofensiva do seu arquirrival e passou a ser dominante nas bolas aéreas. Josué cobrou o escanteio, houve desvio na primeira trave. O zagueiro Maicon teve êxito em tocar de cabeça. A bola sobrou dentro da área e o volante Sebastián Gómez marcou para o Coxa. O Rubro-Negro paranaense tentou reagir

Inclusive, a resposta do Coritiba veio no lance seguinte. Em jogada individual, Ronier driblou o lateral-esquerdo do Athletico e chutou no canto. Mycael se esticou e espalmou para fora. O Athletico buscou o empate. Mas sem sucesso.

Jogos da 14ª rodada da Série B

Quinta-feira (26)

CRB 1 x 2 América-MG

Sexta-feira (27)

Criciúma 1×2 Avaí

Sábado (28)

Vila Nova 1×0 Atlético-GO

Athletico 0x1 Coritiba

Domingo (29)

Athletic x Remo — 16h

Volta Redonda x Operário — 16h

Chapecoense x Goiás — 19h

Novorizontino x Amazonas — 19h

Segunda (30)

Paysandu x Ferroviária — 19h

Cuiabá x Botafogo-SP — 21h

