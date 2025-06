David e Estrella avançam na recuperação e treinam sem limitações no Vasco

Depois do retorno dos 10 dias de férias, o elenco do Vasco trabalha para a volta do calendário do futebol brasileiro, a partir de julho, após o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Nesse sentido, o técnico Fernando Diniz pode ter duas novidades internas para ‘reforçar’ o grupo, que disputa três competições simultâneas. Tratam-se de David e Estrella, que estão na última fase de recuperação de suas respectivas lesões.

Dessa forma, a dupla evoluiu fisicamente e não participou das férias, junto do restante do elenco. Eles fizeram trabalhos específicos no CT Moacyr Barbosa e após a primeira semana com o grupo, treinam sem limitações. Os jogadores estão na última fase da reabilitação, com controle progressivo de carga nos treinamentos. A informação é do portal “ge”

Vale lembrar que David sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro, no dia 29 de setembro de 2024. Na ocasião, o atacante fez uma intervenção cirúrgica apenas três dias depois da contusão e segue em recuperação após sete meses longe dos gramados.

Estrella, por sua vez, não atua há quase um ano. Isso porque sua última partida aconteceu no dia 29 de junho do ano passado, diante do Botafogo. o meia, de 20 anos, sofreu uma lesão no joelho direito agravada por uma alteração anatômica congênita (variante discóide de nascença).

Por esse problema, ele passou por uma cirurgia para estabilização do menisco. Diante da complexidade da intervenção no local, o clube trata o retorno do jovem com cautela e sem apressar as etapas. Ele também passou por uma artroscopia em janeiro e deve demorar mais a entrar em campo.

