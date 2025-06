Plata exalta elenco do Flamengo antes de duelo com o Bayern: ‘Nível especial’

O Flamengo vive a expectativa de enfrentar o Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Assim o confronto acontece neste domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami. Ainda sem saber se será titular, Gonzalo Plata falou sobre a chance de enfrentar mais uma equipe europeia e exaltou o elenco rubro-negro.

“Acho que estou pessoalmente muito tranquilo, confiante e com a expectativa de que o jogo contra o Bayern será bom para nós. O Bayern é muito bom e temos de respeitar. Mas também somos um bom time e temos jogadores de nível especial. Será um jogo especial para eles e para nós também”, disse.

“A ideia é: se o Felipe achar que eu posso entrar e fazer um bom papel, farei o que ele pedir e vou mostrar o melhor em campo”, acrescentou sobre a chance de estar entre os onze.

“Penso que o jogo em campo é um time contra o outro. Dentro de campo, quem primeiro se cansar ou cometer erros vai ficar atrás do placar. Se estivermos tranquilos, sabendo o que fazer e fechando os espaços, será bom para nós”, concluiu.

Por fim, com o formato similar ao da Copa do Mundo de seleções, Flamengo e Bayern de Munique decidem classificação em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, terá mais meia hora de prorrogação. No entanto, caso persista a igualdade no placar, a vaga será definida nos pênaltis. Quem vencer, vai enfrentar PSG ou Inter Miami.

