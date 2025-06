Técnico do PSG prevê dureza contra Messi e outros ex-Barcelona

O jogo entre PSG e Inter Miami pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, neste domingo (29/6), terá um momento de pausa na rivalidade. Afinal, fora de campo, o técnico Luis Enrique poderá reencontrar quatro jogadores que ele comandou no Barcelona, na Espanha. Porém, quando a bola rolar, todos serão seus rivais, defendendo o clube americano na competição: Messi, Suárez, Busquets e Alba. Assim, o treinador enfatizou a qualidade dos atletas e disse que o jogo “será mais difícil do que muitos imaginam”.

“Se a gente não for capaz de pressioná-los, vai ser difícil”, disse.

O PSG está em grande fase e ganhou as taças do Campeonato Francês e da Champions League. Mas Luis Enrique destacou que o time francês não poderá relaxar nem ‘por dez segundos’, diante da qualidade dos talentos na equipe adversária.

“Busquets segue sendo o mesmo, Messi é único com a bola, Luís Suárez vocês viram o último gol que ele marcou, e Jordi Alba segue bem nas movimentações em profundidade”, detalhou.

Além disso, Luis Enrique lembrou que, fora das quatro linhas, o Inter Miami ainda tem um ex-jogador talentoso, que, por sinal, também jogou no Barcelona: Mascherano.

“Eles têm um grande treinador. Se não estivermos numa grande versão e no nível de intensidade do rival, não vamos ganhar”, declarou.

Indefinição sobre Dembelé no PSG

Um outro ex-Barcelona também está na lista de jogadores da partida deste domingo. Só que pelo lado do PSG. Mas sua entrada em campo ainda é uma incógnita. Afinal, Dembélé ainda não atuou neste Mundial de Clubes por causa de uma lesão no músculo da coxa. Os jornalistas questionaram Luis Enrique sobre a situação. Mas o treinador não bateu o martelo.

“Ele treinou durante toda a semana, mas não quero correr risco com nenhum jogador. Amanhã observaremos”, disse..

Dembélé foi um dos destaques do PSG na campanha vitoriosa da Liga dos Campeões. E está entre os melhores da Europa. Ele é o artilheiro do PSG na temporada, com 33 gols e 14 assistências em 49 partidas. Por isso, é grande a expectativa pela recuperação do atacante. Ele não jogou contra o Atlético de Madrid, o Botafogo e o Seattle Sounders neste Mundial. Quem sabe entra contra o Inter Miami?

O jogo será às 13h (de Brasília) deste domingo (29/6).

