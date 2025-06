Grêmio avança por Danilo Barbosa após eliminação do Botafogo no Mundial

O Grêmio deve intensificar as negociações por Danilo Barbosa nesta semana. O clube gaúcho tem forte interesse no volante do Botafogo. Com o fim da participação alvinegra no Mundial de Clubes, o caminho ficou livre. Portanto, o Tricolor tentará avançar nas conversas para fechar a contratação. As informações são do jornalista Kaliel Dorneles, da Esportes Band RS.

O volante se tornou a prioridade máxima para o meio-campo do Grêmio. O interesse aumentou após uma negociação frustrada com outro atleta da posição. O jogador Caíque, que atua no Juventude, foi reprovado nos exames médicos. Assim, o nome de Danilo Barbosa ganhou ainda mais força internamente.

Danilo Barbosa foi titular do Botafogo na derrota para o Palmeiras. O jogo eliminou o time carioca do torneio mundial no último sábado. Um fator importante na negociação é a situação contratual do jogador. O vínculo do atleta com o Botafogo se encerra já em dezembro deste ano.

Isto, sem dúvida, pode facilitar um acordo com o Grêmio. Ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe em breve. Por isso, o time gaúcho enxerga uma clara janela de oportunidade para agir. A diretoria, enfim, espera ter sucesso na contratação do experiente volante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.