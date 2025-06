Manchester City x Al-Hilal: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester City, primeiro do G, enfrenta o Al Hilal, segundo do H, nas oitavas - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Em mais um duelo decisivo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, Manchester City e Al-Hilal medem forças nesta segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Os Citizens chegam como líder do Grupo G, enquanto a equipe árabe ficou em segundo no H, atrás do Real Madrid.

Com o formato similar ao da Copa do Mundo de seleções, o time inglês e os The Blue Waves decidem a classificação em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, terá mais meia hora de prorrogação. No entanto, caso persista a igualdade no placar, a vaga será definida nos pênaltis. Quem vencer, enfrenta Inter de Milão ou Fluminense.

Onde assistir

O confronto decisivo desta segunda-feira (30) terá a transmissão da Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), Cazé TV (Youtube) e DAZN.

Como chega o Manchester City

O técnico Pep Guardiola não poderá contar com três jogadores para o duelo decisivo. Afinal, Rico Lewis cumpre suspensão, enquanto Mateo Kovacic passou por cirurgia no tendão de Aquiles e Claudio Echeverri machucou o tornozelo. Mesmo assim, ele terá a espinha dorsal que sobrou na fase de grupos, com 100% de aproveitamento, com direito ao trio ofensivo Doku, Savinho e Haaland, que tem se destacado até aqui.

Dessa forma, na primeira fase, os Citizens não tiveram qualquer dificuldade diante de Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus e chegam com amplo favoritismo nesta duelo pelas oitavas de final. Assim, a go0elada por 5 a 2 sobre a Velha Senhora chamou a atenção, ainda mais depois da última temporada, em que o time não conseguiu se encontrar.

Como chega o Al-Hilal

O time da Arábia Saudita avançou após o triunfo por 2 a 0 sobre o Pachuca, do México, com direito a gol de um dos brasileiros do elenco, Marcos Leonardo. Na fase de grupos, a equipe teve um triunfo e dois empates, estando invicta, no momento, no novo formato do torneio da Fifa. Esse é o início de trabalho de Simone Inzaghi, que deixou a Inter de Milão e chegou ao clube logo depois da final da Champions.

Por fim, a equipe azul não terá o capitão Salem Al-Dawsari, que tem uma lesão na coxa e deve ficar fora de combate. No entanto, terá o suporte de um meio-campo forte e experiente, com craques como Malcom e Sergej Milinkovic-Savic para municiar o sistema ofensivo que deve novamente contar com o ex-Santos.

MANCHESTER CITY X AL-HILAL

Mundial de Clubes – Oitavas de final

Data-Hora: 30/6/2025 (segunda-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Camping World Stadiun, em Orlando (EUA)

Onde assistir: Globo, Sportv, Cazé TV (Youtube) e DAZN.

MANCHESTER CITY: Ederson, Ait Nouri, Akanji, Rúben Dias e Matheus Nunes; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Doku, Savinho e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

AL-HILAL: Bono; João Cancelo, Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves e Kanno; Milinkovic-Savic; Malcom e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Não divulgado

