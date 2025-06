De olho na Copa, Cristiano Ronaldo diz que recusou ofertas para jogar Mundial

De contrato renovado com o Al-Nassr até junho de 2027, Cristiano Ronaldo abriu o jogo com relação ao seu futuro. Em entrevista ao perfil do clube nas redes sociais, o craque português de 40 anos disse que ampliou seu vínculo pelo fato de querer ser campeão saudita pela primeira vez e também pelo fato de chegar bem à Copa do Mundo de 2026, à serviço de seu país.

“Desde o primeiro dia, tenho um compromisso para fazer mudanças. Não só no Al-Nassr, mas também no país. Mas claro que o meu objetivo também é vencer algo importante com o Al-Nassr e continuo a acreditar nisso. Foi por isso que renovei por mais dois anos. Acredito que vou ser campeão na Arábia Saudita”, disse.

Veja um trecho da entrevista:

CR7 ainda explicou o motivo de recusar algumas proposta para participar do Mundial de Clubes nos EUA. Para ele, o mais importante no momento é descansar para fazer uma boa temporada em termos físicos.

“Tive algumas ofertas para jogar no Mundial de Clubes, mas não fazia sentido, porque prefiro ter um bom descanso e uma boa preparação. Esta temporada será muito longa, porque tem a Copa do Mundo Quero estar pronto, não só para o Al-Nassr, mas também para a seleção nacional. Foi por isso que decidi jogar o último jogo da Liga das Nações e não ouvir nada para ficar neste clube, que eu amo”, garantiu.

Declaração de amor

Ronaldo também fez questão de enaltecer o carinho que a direção do clube (formada pela realeza saudita) tem por ele e ainda fez uma declaração de amor ao país: “Como disse muitas vezes, eu pertenço à Arábia Saudita. Sou português, mas pertenço à Arábia Saudita”.

Desde a temporada 2023/24 no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo poderá ser comandado em breve pelo compatriota Jorge Jesus, que pode chegar a um acordo com o clube no início desta semana.

