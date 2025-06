Soteldo vira opção para Renato Gaúcho alterar esquema tático do Fluminense

O Fluminense pode ter um reforço importante para o jogo contra a Inter de Milão. O atacante Yeferson Soteldo está recuperado de lesão. Ele já treina com o grupo e pode finalmente fazer sua estreia pelo clube. Sua presença, portanto, gera grande expectativa para o duelo decisivo.

A presença de Soteldo oferece novas e importantes opções táticas para Renato Gaúcho. O técnico já utilizou esquemas com três volantes ou com um armador central. O venezuelano, no entanto, pode atuar tanto aberto quanto centralizado. Assim, ele se torna uma espécie de “plano C” para o treinador tricolor.

A entrada do jogador pode mudar a dinâmica ofensiva da equipe. Com Soteldo, o time ganha mais verticalidade e velocidade no ataque. Além disso, sua habilidade individual pode gerar mais agressividade pelos lados do campo. Isso pode ser fundamental para furar a forte defesa do time italiano.

O atacante sofreu uma lesão logo após sua contratação pelo clube. Ele realizou todo o processo de tratamento nos Estados Unidos e recebeu alta. Agora, a grande dúvida é sobre sua utilização por Renato Gaúcho. Resta saber se ele começará como titular ou será uma arma no segundo tempo.

