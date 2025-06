‘Isso é uma piada’, técnico do Chelsea detona paralisação de jogos no Mundial

Apesar da classificação para as quartas de final, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, não escondeu sua frustração com a organização do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Após a vitória do Benfica, no sábado (28), o italiano criticou duramente as sucessivas paralisações provocadas por alertas meteorológicos e colocou em xeque a escolha do país como sede do torneio.

“Para mim, isso não é futebol. Já suspenderam sete, oito, nove partidas aqui. Acho que é uma piada, sinceramente (…) É até difícil de entender. Posso compreender por questões de segurança, mas suspendem tantas partidas… Provavelmente significa que aqui (nos EUA) não é o lugar certo para realizar este tipo de competição”, disse na coletiva após o jogo.

O confronto entre Chelsea e Benfica foi interrompido aos 40 minutos do segundo tempo, quando os ingleses venciam por 1 a 0. Assim, a retomada aconteceu após um longo intervalo, somando quase cinco horas desde o apito inicial. Porém, Di María empatou para os portugueses nos acréscimos, levando a decisão para a prorrogação, onde os ingleses venceram por 4 a 1, com um jogador a mais.

“Por oitenta e cinco minutos, controlamos o jogo, não sofremos nenhum gol e criamos chances suficientes para vencer. Mas aí, depois da paralisação, o jogo mudou completamente”, afirmou Maresca, irritado.

‘Não é o mesmo jogo, quebra o ritmo’

“A competição é fantástica, mas quando suspende uma partida por duas horas, isso não é futebol. É algo completamente diferente. (…) Não é o mesmo jogo, quebra o ritmo. Nessas duas horas lá dentro, os jogadores conversaram com suas famílias para saber se estavam bem em termos de segurança, comeram alguma coisa, riram, falaram ao telefone… Mas são duas horas!”, completou.

Para ele, a situação reflete uma falha na logística do torneio: “Em uma Copa do Mundo, quantas partidas são suspensas? Provavelmente zero. E na Europa? Zero. Estamos aqui há duas semanas e seis partidas já foram suspensas. É um problema. Mas falo como treinador. Como manter os jogadores concentrados? É uma piada.”

