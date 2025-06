Endrick chega aos EUA para a disputa do Mundial de Clubes

O atacante Endrick se apresentou ao elenco do Real Madrid, em Palm Beach, na Flórida, onde a equipe espanhola está concentrada para a disputa do Mundial de Clubes. Ainda em tratamento de uma lesão na coxa direita, o jogador, contudo, dificilmente será utilizado, mas foi integrado como parte do processo de ambientação ao trabalho do técnico Xabi Alonso.

O clube divulgou nas redes sociais imagens que mostram Vinicius Júnior, Mbappé, Modric, Rüdiger e Bellingham recebendo Endrick no centro de treinamento. O brasileiro, inclusive, não joga desde 18 de maio, quando se machucou na partida contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.

Porém, mesmo sem previsão de estreia, Endrick está inscrito no torneio e continuará a reabilitação com a equipe nos Estados Unidos. A comissão técnica monitora sua evolução, e uma eventual utilização dependerá do progresso nos treinos.

O elenco do Real Madrid teve folga no sábado (28) e retorna às atividades neste domingo (29). A expectativa para o jogo de terça (1º), contra a Juventus, às 16h (de Brasília), em Miami, é pela estreia de Mbappé, recuperado de gastroenterite. Asensio, que cumpriu suspensão contra o Salzburg, volta ao time.

