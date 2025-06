Botafogo encerra Mundial com R$ 146 milhões em premiação

O Botafogo se despediu do Mundial de Clubes no último sábado (28). Apesar da eliminação para o Palmeiras, o clube obteve um grande retorno financeiro. A participação no torneio rendeu um total de R$ 146,3 milhões aos cofres. O valor corresponde a 26,7 milhões de dólares na cotação atual.

A quantia arrecadada no Mundial é extremamente significativa para o clube. O valor, por exemplo, é três vezes maior que o prêmio do título brasileiro. Além disso, representa quase a metade de toda a receita do Botafogo em 2024. O torneio, portanto, foi um enorme sucesso financeiro para o time alvinegro.

O clube construiu a premiação total em etapas ao longo do torneio. Primeiramente, o Botafogo recebeu R$ 83,3 milhões apenas pela participação. As vitórias na fase de grupos renderam mais R$ 21,9 milhões. Por fim, a classificação para as oitavas de final somou outros R$ 41,1 milhões.

Após a eliminação, o elenco do Glorioso agora terá um merecido descanso. O time ficará duas semanas sem jogos oficiais pela frente. O retorno aos gramados ocorrerá em meados de julho pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do clube, aliás, será o clássico contra o Vasco no dia 12.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.