Maiores artilheiros argentinos em atividade, Lautaro e Cano duelam no Mundial

O duelo entre Fluminense e Inter de Milão terá um atrativo especial. A partida, válida pelo Mundial de Clubes, opõe dois grandes artilheiros. O tricolor Germán Cano e o interista Lautaro Martínez se enfrentam nesta segunda. Ambos, aliás, figuram em uma seleta lista de goleadores argentinos.

Germán Cano, do Fluminense, ocupa a terceira posição nesse ranking. Ele já marcou impressionantes 315 gols em sua carreira profissional. O atacante do Flu fica atrás apenas de Lionel Messi e Hernán Barcos. Seus números, portanto, o colocam na elite do futebol argentino atual.

Já Lautaro Martínez, da Inter de Milão, aparece na sétima colocação. O centroavante da equipe italiana soma 212 gols anotados em sua carreira. Apesar de estar mais abaixo na lista, ele é o jogador mais jovem do grupo. Aos 27 anos, seu potencial de subida no ranking é enorme.

Os dois atacantes se encontram em um jogo decisivo pela competição. O confronto acontece na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. O vencedor do duelo avança para as quartas de final do torneio da Fifa. A partida, enfim, promete um grande embate entre os artilheiros.

