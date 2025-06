Corinthians e Igor Coronado rescindem contrato; saiba detalhes

A novela entre Corinthians e Igor Coronado chegou ao fim, As partes se entenderam por uma rescisão do contrato em que o clube se compromete a quitar dívidas financeiras em 18 parcelas.

Osmar Stabile e Armando Mendonça, pelo lado alvinegro, foram os responsáveis pela condução do acordo para o pagamento de R$ 8 milhões de luvas ao atleta e R$ 1,8 milhão de comissão ao empresário Rafael Brandino.

Desse modo, a atual gestão do Corinthians, que assumiu a frente a partir do afastamento de Augusto Melo pelo Conselho Deliberativo, alivia a folha salarial do clube em R$ 17 milhões. O valor correspondente ao que o atleta teria direito a embolsar até o encerramento do seu vínculo, portanto, em fevereiro de 2026, além da atual dívida.

O Corinthians, que tinha uma despesa mensal de R$ 2 milhões com o meio-campista, também coloca fim a qualquer ameaça de futura cobrança judicial futura, seja na Justiça brasileira ou na Fifa.

Coronado se despediu dos companheiros e da comissão técnica no último sábado, quando esteve no CT Joaquim Grava para assinar o distrato. A data, aliás, marcou a reapresentação do elenco após período de férias.

Pelo Timão, ele disputou 67 partidas e anotou sete gols e cinco assistências. Com a chegada de Dorival Júnior, ele perdeu espaço. Assim, a escolha foi pela rescisão que se deu, portanto, de forma amigável.

