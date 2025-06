Após longa recuperação, Japa conta os dias por estreia em 2025 e sob o comando de Jardim

Ainda sem jogar na atual temporada, o meio-campista Japa conta os dias para voltar a campo após se recuperar de uma lesão que o afastou dos treinos do Cruzeiro em janeiro. Cinco meses depois, a expectativa pela estreia sob o comando do técnico Leonardo Jardim é gigantesca.

Ele treina sem restrições com o elenco desde antes da parada no calendário brasileiro para disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Com o retorno às atividades na última sexta-feira (27), após 14 dias de férias, ele espera a chance de mostrar serviço ao treinador português. E isso pode ocorrer na disputa da Vitória Cup, diante do Defensa y Justicia e do Banfield, ambos da Argentina.

Japa sofreu lesão no tendão da coxa esquerda em 30 de janeiro, durante treinamento na Toca II. Na ocasião, aliás, ele correu o risco de se submeter a procedimento cirúrgico. Contudo, o departamento médico do clube celeste acenou com uma reabilitação menos agressiva.

Seu contrato com a Raposa termina em junho de 2026, e a multa para transferências internacionais é de 60 milhões de euros (R$ 359 milhões na cotação atual). Até o momento, ele disputou 22 partidas com a camisa celeste.

Pedro Lourenço, gestor do Cruzeiro, enfatizou, no começo de 2025, que Japa era um dos mais atletas mais cobiçados por outros clubes dentro do elenco celeste e que não o liberaria caso aparece propostas por ele.

