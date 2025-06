Coimbra aplica a maior goleada da história da base do Atlético: 7 a 1

Base do Atlético sofre dura goleada - (crédito: Foto: Willian Douglas / Click Esportes MG)

O Coimbra impõs, neste fim de semana, a maior goleada sofrida pelo Atlético em suas categorias de base: 7 a 1. O triunfo com direito a placar elástico no último sábado (28) foi válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro Sub-15.

Os gols do time de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram marcados por Raphael Campos, Túlio, José Cardoso, Alex Henrique, Ueliton Veneno e Vinicinho (duas vezes). Bernardo fez o gol de honra para o time alvinegro.

O resultado coroa a boa fase do time de Contagem, que se destaca nas categorias de base e assinou, recentemente, um acordo de cooperação técnica com o Porto, de Portugal, para a revelação de atletas brasileiros.

“Mais do que o resultado, o que nos importa aqui é a formação de atletas. Estamos no caminho certo”, afirmou Sandro Queiroz, gerente de futebol do clube.

Vice-campeão mineiro sub-17 em 2024 e sub-20 em 2023, o Coimbra tem se estruturado e se firmado, principalmente, como clube formador.

