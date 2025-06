Crespo tem avaliação positiva em início de trabalho no São Paulo

Hernán Crespo vive os primeiros dias de sua segunda passagem pelo São Paulo. As primeiras atividades vêm agradando o ambiente interno do Tricolor, que avalia positivamente a dinâmica adotada pelo argentino em seus treinamentos.

Em seus primeiros trabalhos, Crespo focou em aperfeiçoar um sistema de jogo, concentrando as atividades em formações táticas. Depois disso, o argentino deve começar a observar possíveis variações e outras formas de comportamento da equipe. O desafio é aproveitar a parada para o Mundial de Clubes para dar, rapidamente, uma identidade para o time.

Crespo já realizou um coletivo com 11 jogadores de cada lado, utilizando o campo inteiro, com ênfase em situações de jogo. O treinador trocou diversas peças ao longo da atividade, mas manteve o esquema de defesa com três zagueiros.

Dentro do São Paulo, as atividades vêm recebendo elogios por conta da intensidade dos trabalhos e pela organização. Há uma percepção que o argentino trouxe métodos interessantes nestes primeiros treinamentos. A expectativa é que isso possa se converter em boas atuações no retorno do Campeonato Brasileiro.

