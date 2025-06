Aguardado no Vasco, lateral Leandrinho passará por teste de fogo com Diniz

Leandrinho celebra gol contra o São Paulo na goleada do Vasco por 4 a 1 em São Januário, no Brasileirão-2024 - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O lateral-esquerdo Leandrinho vai retornar ao Vasco nesta semana após o clube em que estava, o Al-Shabab, da Arábia Saudita, não exercer a opção de compra. O contrato por empréstimo, que começou no meio da temporada 2024/25, expira nesta segunda-feira (30).

O clube saudita, aliás, aceitou perdoar 50% da dívida relacionada à contratação de Paulinho em 2023. O Cruz-Maltino corria, inclusive, o risco de sofrer transferban. Desse modo, a pauta era uma das priodades da diretoria carioca.

O empréstimo custou R$ 2,8 milhões ao Al-Shabab, mas o jogador atuou apenas 11 vezes por lá, sete delas na condição de titular. Já pelo profissional do Vasco, são 23 jogos com dois gols e uma assistência. Este passe para gol, aliás, ocorreu justamente em sua última partida pela equipe, frente ao Al-Fayha, quando entrou no fim da etapa final.

Leandrinho, portanto, chegará ao Vasco para se submeter aos olhares atentos do técnico Fernando Diniz nos treinos que ocorrerão no CT Moacyr Barbosa.

Diniz, por sua vez, tem apreço por desenvolver atletas provenientes das categorias de base dos clubes aos quais trabalha, o que pode permitir ao jovem algumnas oportunidades na atual temporada. A latera esquerda vascaína conta com Lucas Piton e Victor Luís.

Revelado na base do clube, o lateral chegou a ser aproveitado na ponta esquerda na temporada de 2024. Na ocasião, aliás, ele atuou por improviso na posição.

O Vasco volta a campo no dia 12 de julho, quando encara o Botafogo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

