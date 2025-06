Com golaço de Gerson, Flamengo se isola como brasileiro com mais gols em Mundiais

O Flamengo atingiu uma marca inédita ao balançar as redes na derrota parcial por 3 a 1 diante do Bayern de Munique, neste domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O relógio apontava 32 minutos da etapa inicial, quando Gerson acertou um chutaço para dar um respiro aos brasileiros. Se dentro de campo foi importante, fora se tornou histórico.

Dos pés do capitão Gerson, o clube carioca chegou a 19 gols em toda história dos mundiais. Esse número supera a marca do Santos, que liderava com 18 tentos em edições anteriores. A conquista simbólica reforça a presença ofensiva da equipe em torneios internacionais.

O Rubro-Negro precisou de apenas nove partidas para alcançar esse número, enquanto o time da Vila Belmiro, liderado por Pelé nas décadas de 1960, somou 18 gols em sete confrontos. Dessa forma, o Rubro-Negro se isolou no topo da lista entre os brasileiros com mais gols no Mundial de Clubes.

Ranking detalhado dos brasileiros

A atualização dos dados consolida o Rubro-Negro como o líder entre os clubes nacionais nesse quesito. Atrás da dupla carioca e santista, aparece o São Paulo com nove gols em quatro jogos, seguido por Corinthians, Vasco e Palmeiras — todos com oito gols cada. Internacional (7), Fluminense (6), Atlético-MG (4), Botafogo (3), Grêmio (3) e Cruzeiro (0) completam o levantamento.

Pedro, com quatro gols, lidera a artilharia rubro-negra em Mundiais — todos anotados na edição de 2022, disputada em fevereiro de 2023. Outros nomes como Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Wallace Yan e Nunes aparecem com dois tentos cada. O meio-campista Gerson, autor do gol histórico, soma agora 19 bolas na rede com a camisa do clube da Gávea.

Flamengo sofre feito inédito

O confronto contra o Bayern também marcou um fato inédito na curta trajetória de Filipe Luís como técnico do clube. Pela primeira vez, o time sob seu comando levou três gols em uma única partida. Vale pontuar que o fato chamou atenção especialmente pela maneira como os alemães dominaram as ações ainda na primeira etapa.

O clube carioca, que vinha de atuações seguras na defesa desde a chegada do novo treinador, apresentou vulnerabilidades inéditas no setor. Os gols de Musiala, Goretzka e Sané abalaram o equilíbrio defensivo, estabelecendo uma desvantagem difícil de ser revertida no segundo tempo.

Participação histórica, apesar da eliminação parcial

Apesar do revés, o Flamengo reforçou sua relevância histórica no futebol internacional com o recorde estabelecido. A marca dos 19 gols representa mais do que uma estatística: simboliza a constância do clube em competições de alto nível. Mesmo sem a classificação confirmada, o time inscreve mais um capítulo importante em sua trajetória mundial.

