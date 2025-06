Volta Redonda marca no fim, bate Operário-PR e respira na Série B

Jogadores do Voltaço comemoram gol do triunfo sobre o Operário-PR - (crédito: Foto: Anderson Mendes /COMKT-VRFC)

O Volta Redonda conseguiu uma vitória importante na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (29), o time do Sul Fluminense fez 1 a 0 no Operário-PR, no Estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela 14ª rodada.

Gabriel Bahia, aos 35 minutos do segundo tempo, anotou de cabeça o gol solitário após cobrança de falta de Léo Ceará na área. Os donos da casa voltaram a balançar a rede, mas o gol de Matheus Lucas foi anulado por impedimento, aos 43′.

Com o resultado, o Voltaço sobe posições e respira na tabela. Afinal, pula para a 16ª colocação, com 14 pontos. Entretanto, precisa torcer por tropeço do Botafogo-SP para se manter fora do Z4. Já o Fantasma cai para 14º, estacionado nos 17 somados.

Na próxima rodada, o Volta Redonda visita o Coritiba, novo líder da competição. O duelo será na sexta-feira (4/7), às 19h, no Couto Pereira. O Operário, por sua vez, recebe a Chapecoense na segunda-feira (7), às 19h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Jogos da 14ª rodada da Série B

Quinta-feira (26)

CRB 1×2 América-MG

Sexta-feira (27)

Criciúma 1×2 Avaí

Sábado (28)

Vila Nova 1×0 Atlético-GO

Athletico 0x1 Coritiba

Domingo (29)

Athletic 1×2 Remo

Volta Redonda 1×0 Operário

Chapecoense x Goiás — 19h

Novorizontino x Amazonas — 19h

Segunda (30)

Paysandu x Ferroviária — 19h

Cuiabá x Botafogo-SP — 21h

