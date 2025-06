Filipe Luís reconhece Bayern melhor e pede foco ao Flamengo no Brasileirão

Após a eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique por 4 a 2 nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o técnico Filipe Luís valorizou a atuação e o empenho de sua equipe. No entanto, o comandante reconheceu que o tim alemão mereceu a vitória, principalmente por conta do início avassalador.

“Simplesmente, temos que reconhecer a superioridade do adversário. Fizeram um grande jogo. São muito bons e qualquer erro, eles aproveitam. Estou orgulhoso da nossa equipe. Lutaram até o fim. Passou quem merecia passar”, comentou Filipe Luís em entrevista à “Rede Globo”.

Apesar da derrota e da eliminação, Filipe Luís segue com números positivos no comando do Flamengo. Afinal, ele soma 33 vitórias, 14 empates e quatro derrotas em 51 jogos, um aproveitamento de quase 75%.

O Flamengo agora volta ao Brasil com foco na manutenção da liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro tem 24 pontos, é seguido de perto por Cruzeiro (24), Bragantino (23), Palmeiras (22) e Bahia (21). Dessa forma, o Fla recebe o São Paulo no próximo jogo, ainda a ser desmembrado pela CBF.

“Vamos seguir trabalhando. Vou reconhecer o mérito e a superioridade do adversário, mas seguir com o nosso trabalho”, concluiu Filipe Luís.

