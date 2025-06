Flamengo sofre pior derrota na era Filipe Luís

A eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique por 4 a 2 no Mundial de Clubes representou também o pior revés do Fla sob o comando de Filipe Luís. Afinal, é a primeira vez que o Rubro-Negro sofre quatro gols no mesmo jogo com a batuta do atual técnico. Após o confronto, inclusive, o técnico reconheceu a superioridade do time alemão.

Filipe Luís completou 51 jogos pelo Flamengo neste domingo (29) e tem apenas quatro derrotas, sendo duas por 2 a 1 (Central Córdoba e Cruzeiro), uma por 2 a 0 (Fluminense) e esta de agora para o Bayern de Munique. Inclusive, esta foi a primeira vez que o Rubro-Negro sofre mais de dois gols pela primeira vez sob o comando do atual técnico.

A última vez que o Flamengo sofreu quatro gols num mesmo jogo foi há quase um ano, em 18 de agosto de 2024, quando perdeu de 4 a 1 para o Botafogo, pelo Brasileirão, mas ainda sob o comando de Tite. Apesar da derrota e da eliminação, Filipe Luís segue com números positivos no comando do Flamengo. Afinal, ele soma 33 vitórias e 14 empates, um aproveitamento de quase 75%.

O Flamengo agora volta ao Brasil com foco na manutenção da liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro tem 24 pontos, é seguido de perto por Cruzeiro (24), Bragantino (23), Palmeiras (22) e Bahia (21). Dessa forma, o Fla recebe o São Paulo no próximo jogo, ainda a ser desmembrado pela CBF.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.