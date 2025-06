Jorginho reconhece erros, mas enaltece competitividade do Flamengo: ‘Com qualquer time’

Jorginho usou de toda sua experiência no futebol para analisar a derrota por 4 a 2 para Bayern de Munique, que culminou na eliminação brasileira do Mundial de Clubes. Autor do segundo gol do Flamengo, o meia destacou que a equipe demonstrou capacidade de competir em alto nível, apesar dos vacilos cruciais que comprometeram o resultado.

“Ao mesmo tempo, é um aprendizado também da força da nossa equipe, do potencial do nosso grupo, do nosso time, que jogou hoje, desculpa a palavra, mas pau a pau. Então, acredito que tem que sair daqui muito confiante e orgulhoso do que fez, do que demonstrou, e sair de cabeça erguida”, disse.

“Mostramos que podemos competir com qualquer time. Eles começaram a criar a partir dos erros que fomos cometendo. Isso fez diferença no jogo. O resultado foi o mais frustrante pelo quanto a gente lutou e correu. Em grande parte do jogo nós competimos bem contra as melhores equipes do mundo. Mostramos grande competitividade mais uma vez”.

Detalhes e desatenções custam caro

Jorginho apontou “ingenuidades” como elemento determinante para o revés em Miami. O meia citou lances de desatenção que resultaram em gols alemães ainda na etapa inicial. “Temos que ser nós sempre, mas não ingênuos ao ponto de cometer algumas coisas que podem levar ao gol do adversário”, declarou o jogador, em entrevista à CazéTV.

Embora tenha reconhecido as falhas, o atleta se mostrou orgulhoso pela postura competitiva. “Fizemos um jogo muito parelho. Precisamos sair daqui confiantes e de cabeça erguida. Jogamos pau a pau contra um dos maiores clubes do mundo”, frisou o camisa 21.

Flamengo sofre com início turbulento

O duelo no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, começou de forma desastrosa para a equipe carioca. Pulgar subiu mais alto, cabeceou e marcou contra logo aos cinco minutos de jogo. Pouco depois, Harry Kane aproveitou um dos sucessivos erros na saída de bola carioca para ampliar o placar. Goretzka marcou o terceiro dos alemães ainda antes do intervalo.

Gerson diminuiu para o Flamengo ainda na primeira etapa, quando o placar ainda marcava 2 a 1. Este tento, aliás, fez do Rubro-Negro o brasileiro com mais gols na história do Mundial. Jorginho apareceu no segundo tempo para converter o pênalti marcado aos nove minutos.

Minutos depois, mais um balde de água fria. Kane aproveitou outra falha rubro-negra para marcar o quarto e liquidar a partida para os alemãs, nos minutos finais.

Superação, aprendizado e projeção futura

Mesmo com a eliminação, Jorginho tratou de reforçar o otimismo em relação ao potencial do grupo. “Esse elenco tem muito a oferecer. A gente precisa acreditar ainda mais. Temos força para ir muito longe”, garantiu o jogador ao canal oficial do clube.

“O time correu muito, bateu de frente com uma equipe gigante. Em certos momentos, tivemos controle da partida. Os gols deles foram um balde de água fria”, completou o meia.

Para o jogador, o Flamengo deve usar a experiência como ferramenta de crescimento. Ele acredita que a atuação mostrou a solidez do trabalho feito e provou que o time pode mirar conquistas relevantes no cenário internacional.