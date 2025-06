Filipe Luís vê Flamengo forçado a falhar em derrota e enaltece equipe: ‘Muito orgulhoso’

Sem fugir à responsabilidade pelos erros cometidos, o técnico Filipe Luís atribuiu parte deles à intensidade e consciência tática do Bayern de Munique na derrota por 4 a 2, neste domingo (29). O treinador entende que a pressão imposta pelo adversou forçou sua equipe a falhas cruciais para eliminação no Mundial de Clubes.

“Tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol em um erro de saída de bola, depois tivemos volume e acabamos fazendo 2 a 1. A partir desse momento, quando o Bayern nos levou até nossa área, a gente não conseguiu sair, porque é um time com uma qualidade imensa e eles não perdem a bola”, iniciou.

Na visão do comandante, os erros na saída de bola ocorreram por conta da excelência do rival, e não por falhas exclusivamente internas. “Eles têm jogadores fortes, que ganham duelos, são rápidos. Te sufocam, a pressão pós-perda é muito grande. Tentamos sair no contra-ataque com o Arrascaeta e o Plata, e eles voltam com seis, sete jogadores ao mesmo tempo. Superior a nós, simples assim”, explicou.

Filipe também reconheceu que a falha no primeiro escanteio, convertido em gol contra por Pulgar, abateu a confiança do time. Apesar disso, enalteceu o foco e a entrega da equipe até o fim da partida.

Enaltecimento ao elenco rubro-negro

Apesar do revés, o técnico expressou grande admiração pela postura da equipe. “Estou muito orgulhoso da minha equipe, muito mesmo, por todo o esforço que fizeram, o jeito que acreditaram e tentaram se impor até o final”, declarou ainda à beira do gramado do Hard Rock Stadium, em Miami.

“Jogando dessa forma estaremos mais próximos do nosso objetivo, que é a vitória, independentemente do adversário. A forma que nós jogamos nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso. Um time espetacular que tem todos os méritos de ter passado de fase”, pontuou.

O treinador ressaltou que, embora o Rubro-Negro tenha cometido falhas decisivas, o elenco demonstrou coragem e espírito competitivo diante de um dos elencos mais poderosos do futebol mundial. Ele finalizou reafirmando a superioridade do adversário: “Passou o que merecia passar”, concluiu.

Lances que definiram a partida

A equipe brasileira sofreu três gols ainda no primeiro tempo — todos a partir de erros em seu campo de defesa. Erick Pulgar marcou contra aos cinco minutos. Pouco depois, Harry Kane ampliou após falha de Arrascaeta. Goretzka, aos 40’, anotou o terceiro, após Luiz Araújo tentar ‘zerar’ a jogada e deixar a bola livre para finalização.

Gerson diminuiu para os rubro-negros com um golaço seco no meio do gol, ainda no primeiro tempo. Os alemães, porém, ampliaram a vantagem em seguida.

Jorginho, de pênalti, reacendeu a esperança no coração do torcedor, mas, novamente, durou pouco. O imperdoável Harry Kane aproveitou outra falha carioca para liquidar a partida para os europeus, que encaram o PSG na próxima fase.

Próximos compromissos do Flamengo

Agora, a delegação retorna ao Brasil com foco redirecionado para o Campeonato Brasileiro. O elenco enfrenta o Santos dia 16 de julho, às 21h30, fora de casa. Em seguida, mede forças com o Fluminense no sábado (20 de julho), às 19h30, no Maracanã, e encerra a sequência contra o RB Bragantino, fora de casa, na terça-feira (23 de julho).

A equipe busca manter-se na liderança da competição nacional, mesmo após o baque internacional. Conforme declarou o técnico, os erros precisam ser corrigidos, mas o espírito exibido nos Estados Unidos deve guiar o restante da temporada.