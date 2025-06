Série B: Goiás vira no fim, vence a Chape e assume a liderança

Com gols no fim, o Goiás virou, venceu a Chapecoense fora de casa por 2 a 1 neste domingo (29) e reassumiu a liderança da Série B após o Coritiba dormir na liderança. Rafael Carvalheira abriu o placar no primeiro tempo, mas o Esmeraldino construiu a vitória na Aerena Condá com tentos de Tadeu e Anselmo Ramon.

Dessa forma, o time comandado por Vagner Mancini chegou aos 29 pontos em 14 jogos e é seguido de perto pelo próprio Coritiba (27), Novorizontino (26) e Avaí (23). Já a Chapecoense está estacionada na 10ª colocação, com 19 pontos.

O Goiás foi levemente superior no primeiro tempo, afinal teve mais posse de bola e mais finalizações. No entanto, quem abriu o marcador foi a Chapecoense. Dessa forma, aos 15, o meia Giovanni Augusto cruzou, e Rafael Carvalheira anotou de cabeça.

A Chape foi para o intervalo em vantagem, mas a viu ruir lentamente. Aos 17, o zagueiro Victor Caetano recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Naturalmente, o Goiás cresceu ainda mais na partida e apertou o time catarinense. Giovanni Augusto quase ampliou em uma bomba com a perna direita, mas quem marcou mesmo foi o Goiás. Barceló marcou aos 35, mas o lance foi anulado por conta de impedimento. Cinco minutos mais tarde, Maílton cometeu pênalti em Pedrinho. O goleiro Tadeu bateu e converteu. Aos 53, Rafael Gava cobrou falta, e Anselmo Ramon balançou as redes.

A Chapecoense entra em campo agora na próxima segunda-feira (7/7), quando visita o Operário pela 15ª rodada dacompetição. Já o Goiás recebe o Criciúma no dia seguinte (8/7).

