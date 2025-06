Renato Gaúcho revela minutagem prevista para o retorno de Soteldo ao Fluminense

Renato Gaúcho confirmou em coletiva de imprensa, neste domingo (29), que o atacante Soteldo está à disposição para encarar a Inter de Milão em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O treinador do Fluminense destacou o retorno como reflexo do excelente trabalho do departamento médico, mas também exaltou a recuperação do venezuelano — lesionado durante a Data-Fifa.

“Temos que dar parabéns ao nosso departamento médico, aos fisioterapeutas. Ao Filé, um gênio. Conseguiu recuperar o Soteldo da lesão dele”, afirmou. Mesmo sem estar em plena forma física, o camisa 10 estará entre os relacionados.

“Lógico que ele não está 100%, até porque não treinou com o grupo. Só fez três treinos. Mas é um jogador que, com 20, 30 minutos, pode fazer a diferença. Ele vai para o jogo sim, até por conta da experiência dele”, garantiu Portaluppi.

Condições climáticas

Renato também demonstrou atenção aos fatores climáticos que podem interferir na partida em Charlotte. Após ter assistido ao jogo entre Chelsea e Benfica, interrompido mais de uma vez por raios, o técnico comentou sobre a possibilidade de paralisações e reforçou a importância do foco, mesmo diante de longas interrupções.

“A natureza é a natureza. São as regras. Não posso brigar com isso. Se parar o jogo por meia hora ou dez minutos, o mais importante é com que concentração o meu time vai voltar ao campo”, pontuou.

Ele alertou sobre o risco de relaxamento em momentos decisivos. “Às vezes o time volta achando que está tudo resolvido. E no futebol, as coisas se decidem em segundos”, frisou.

Pedido de foco ao Fluminense

O técnico enfatizou que, para além dos fatores táticos, a concentração será determinante diante de um adversário como a Inter. Durante a coletiva, compartilhou exemplos práticos com o elenco, mostrando erros cometidos em jogos anteriores.

“Eu mostro nos vídeos o que acontece quando a gente não tem foco total. Concentrou? Vai evitar que tome gol. Se o adversário tiver que fazer o gol, que seja por mérito, não por falha nossa”, explicou.

Renato também recorreu a comparações cotidianas para reforçar a importância da atenção durante os 90 minutos. “Eu pergunto para os jogadores: vocês andam com filho pequeno no shopping e dão as costas? Se der, alguma coisa acontece. Mesma coisa no jogo. Se não tiver focado, algo ruim vai acontecer”, ilustrou.

Saída de bola do Fluminense

Durante a preparação para o confronto contra o vice-campeão europeu, Renato também comentou sobre o comportamento na saída de bola. Embora valorize a posse desde a defesa, o treinador deixou claro que não tolera riscos desnecessários.

“Me vejo como um treinador que conversa bastante com a defesa. Gosto da posse, que saia jogando. Mas deixo claro: se apertou, tem que quebrar. Não adianta tentar sair jogando bonito. Porque se perder a bola, é letal”, alertou o treinador.

O comandante tricolor reforçou que o time treinou diversas situações de saída e que a decisão sobre manter a jogada curta ou afastar dependerá da leitura dos atletas em campo.

Preparação minuciosa

Por fim, Renato garantiu que o Tricolor chega preparado para o duelo, visto que estudou detalhadamente o adversário e tem apresentado vídeos, além de análises táticas ao elenco. “Vi com muita atenção a partida da final da Champions, mostrei para os meus jogadores como a Inter joga. Apesar do pouco tempo, meu time está pronto”, assegurou.

A bola rola nesta segunda-feira (30), às 16h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium. Quem avançar enfrentará Manchester City ou Al Hilal nas quartas de final. Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

