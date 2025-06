Paysandu x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

Paysandu e Ferroviária se enfrentam nesta segunda-feira (30) em partida válida pela 14ª rodada da Série B. A bola vai rolar às 19h, no Curuzu, em Belém (PA). Os dois times brigam contra o rebaixamento, o que dá um tempero especial ao duelo.

O Paysandu é o lanterna, com dez pontos, enquanto a equipe paulista encontra-se em 13º, com 18 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento, vale lembrar, é o Amazonas, com 14, que empatou neste domingo com o Novorizontino em 1 a 1.

Como chega o Paysandu

Apesar de estar na lanterna da competição, o Paysandu vem de duas vitórias seguidas, ambas por 1 a 0: Botafogo-SP e Remo. O atacante Rossi (aquele mesmo!) deve ser desfalque por conta de um problema físico não revelado pelo clube. Ele é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols. Além deles, Benitez, Matheus Vargas, Quintana, Kauã Hinkel PK e Edinho também não devem jogar, todos também com problemas físicos. O meia Leandro Vilela certamente não joga, suspenso.

Como chega a Ferroviária

A equipe comandada por Vinicius Bergantim não poderá com o zagueiro Erik Nascimento e o lateral Zé Mário, lesionados. Já o zagueiro Medina e os meias Ricardinho e Netinho estão suspensos.