??dolo no United, Paul Ince é detido na Inglaterra

Paul Ince tem notório destaque no futebol inglês - (crédito: Foto: Dan Istitene/Getty Images)

O ex-jogador de futebol Paul Ince foi detido neste final de semana após dirigir com sinais de embriaguez, em Chesire, na Inglaterra. De acordo com o jornal “Daily Mail”, ele conduzia uma Range Rover, carro de luxo, perdeu o controle, foi obrigado a fazer o teste de embriaguez, que detectou a presença da substância. No entanto, Ince foi libertado após pagamento de fiança.

Paul Ince tem muita história no futebol inglês, afinal, ele é o primeiro negro a ser capitão do English Team. Não conquistou títulos pela seleção local, é verdade, mas disputou 53 jogos e marcou dois gols entre 1992 e 2000. Depois de concluir a carreira de jogador, Paul Ince virou treinador. Seu último trabalho foi pelo Reading no ano retrasado.

O ex-volante, hoje com 57 anos, começou a carreira no West Ham em 1984, onde atuou por cinco temporadas. Paul Ince marcou era pelo Manchester United, afinal, enfileirou 10 títulos entre 1990 e 1994. O inglês jogou ainda por Inter de Milão, Liverpool, Middlesbrough, Wolverhampton, Swindon e aposentou-se pelo modesto Macclesfield Town, em 2007.