Botafogo demite o treinador Renato Paiva

Renato Paiva deixa o Botafogo após o Mundial e com apenas 23 jogos no comando do time - (crédito: Foto: Vitor Silkva/Botafogo)

O Botafogo divulgou na madrugada desta segunda-feira, 30/7, que Renato Paiva não é mais o treinador da equipe. A informação sobre a demissão do português saiu em nota nas redes sociais do clube:

“O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo (29). O clube agradece a Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses – com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. John Textor e a diretoria estão no mercado em busca de um novo técnico para lutar pelo bicampeonato do Brasileiro e da Libertadores e pelo inédito título da Copa do Brasil”

A saída ocorreu após a eliminação no Mundial de Clubes para o Palmeiras, nas oitavas de final. O time fez uma boa campanha na fase de grupos, incluindo vitória sobre o campeão da Champions League, o PSG, e a classificação ao eliminar o Atlético de Madrid no Grupo B.

Paiva assumiu o clube em 27 de fevereiro, substituindo o também português Artur Jorge. Mas, diferentemente do antecessor, Paiva adotava uma estratégia mais conservadora. A derrota para o Palmeiras, com o time jogando de forma muito defensiva, o que resultou na eliminação do Mundial, gerou grande descontentamento entre os torcedores.

No total, Paiva comandou o Botafogo em 27 jogos. Somou 12 vitórias, três empates e oito derrotas. Deixa o time fora do Mundial na segunda fase e em oitavo lugar no Brasileirão. Mas deixa o Botafogo classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil — quando enfrentará o Bragantino. E para as oitavas da Libertadores, em que terá pela frente a LDU de Quito.

Mas, e agora, John Textor?

Resta saber agora quem John Textor, dono da SAF do Botafogo, buscará para ser o novo treinador . O mandatário vendeu sua participação no Crystal Palace, da Inglaterra. Além disso, confirmou — poucos minutos antes de demitir Renato Paiva no fim da noite desde domingo — sua renúncia ao comando do Lyon. Ele nomeou duas pessoas ligadas à sua Holding, a Eagle:Michele Kang vai para a presidência do clube francês e Michael Gerlinger será CEO.

Kang é uma empresária milionária, investidora, filantropa americana e membro do conselho da Eagle Holding. Nasceu e foi criada na Coreia do Sul. Já o alemão Gerlinger é o diretor esportivo da Eagle. Antes, foi responsável pelos negócios esportivos do Bayern de Munique por 18 anos. Além disso presidiu a Red & Gold Football — a joint venture criada em parceria com o Los Angeles FC.

Textor afirmou que passará a se dedicar mais à Eagle Holding e ao Botafogo. Vale citar que, embora tenha sido muito atuante no Glorioso em 2024, nesta temporada o americano pouco foi visto nos jogos do clube.

