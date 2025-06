John Textor renuncia ao Lyon para concentrar esforços no Botafogo

John Textor sai do comando do Lyon para se dedicar fortemente ao Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O empresário John Textor anunciou sua renúncia ao comando do Lyon, na França. Ele quer dedicar mais tempo ao Botafogo. Para isso, indicou substitutos no clube francês e vai direcionar os esforços para o Glorioso. A notícia saiu na madrugada desta segunda-feira (30/6), quase ao mesmo tempo em que o Botafogo publicou a demissão do técnico Renato Paiva.

No Lyon, Textor anunciou que o alemão Michael Gerlinger passa a ser o novo CEO e a sul-coreana naturalizada americana Michele Kang assume a presidência. Ambos fazem parte da Eagle, a empresa do dono da SAF. Michele Kang, inclusive, já havia comprado o time feminino do Lyon. Ela ficou bilionária com negócios na área de tecnologia da saúde e é acionista da Eagle. Já Michael Gerlinger é mais conhecido no mundo do futebol por sua trajetória no Bayern de Munique, onde permaneceu por 18 anos. No clube alemão, ele foi vice-presidente de Negócios Esportivos, responsável por medidas como o planejamento digital de elenco e os processos de transferência de atletas.

Ambos passam a ter agora o desafio de fazer o Lyon voltar à Ligue 1 , a primeira divisão do futebol francês. Afinal, o rebaixamento do Lyon (rebaixamento administrativo por irregularidades financeiras), foi um baque para o clube e a gota d’água que levou Textor a se afastar.

Prioridade para o Botafogo nos planos de Textor

No sábado (28/6), Textor já havia declarado em entrevista à Globo que pretende visitar o Brasil com mais frequência. E, assim, participar mais ativamente do dia a dia do Botafogo.

O empresário também já havia vendido a parte dele no Crystal Palace, da Inglaterra, e pensa em adquirir um novo clube inglês. Ele ainda mantém o comando do Daring Brussels , da Bélgica. Mas deixou claro que a prioridade é o Fogão. “Eu vou passar muito mais tempo pensando na Eagle globalmente, voltando mais para o Botafogo. Estou ansioso para me reconectar com o Brasil”, disse.