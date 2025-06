Borussia Dortmund x Monterrey: onde assistir, escalações e arbitragem

Borussia e Monterrey se enfrentam no último duelo das oitavas de final do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Borussia Dortmund e Monterrey fazem o último confronto de oitavas de final do Mundial de Clubes. Na noite desta terça-feira (01), às 22h, no horário de Brasília, alemães e mexicanos se enfrentam em Atlanta. Quem vencer o confronto vai encarar o vencedor do duelo entre Real Madrid e Juventus, que, algumas horas antes, fazem o embate em Miami.

Na fase de grupos, as duas equipes não perderam e chegam ao mata-mata invictas. Os Auri-Negros ficaram na liderança do Grupo F, com duas vitórias e um empate, somando sete pontos. Já os Rayados terminaram na segunda colocação do Grupo E, com dois empates e uma vitória, com cinco pontos na classificação.

Onde assistir

O canais SporTv, Cazé TV e DAZN transmitem a partir das 22h de Brasília.

Como chega o Borussia Dortmund

Depois de ter passado por momentos de sufoco, o Borussia chega às oitavas de final tentando deixar para trás as atuações irregulares na fase de grupos. Para encarar os mexicanos, Niko Kovac ainda não sabe se vai contar com Julian Brandt, que fraturou o pulso contra o Fluminense e ainda não voltou a atuar como titular.

A avaliação interna é que os Auri-Negros evoluíram ao longo da fase de grupos, mas precisam melhorar para encarar os Rayados. Para Sebastian Kehl, diretor esportivo do clube, o Monterrey terá uma noite especial em Atlanta e espera que sua equipe possa fazer um bom jogo contra os mexicanos.

“Acho que, no geral, evoluímos e melhoramos com os jogos. Mas na terça-feira à noite precisamos realmente melhorar nosso desempenho, porque o Monterrey será feroz. Para eles, é muito especial jogar contra nós. Nessas condições, estádio estará refrigerado e o campo, espero, estará muito bom, espero que possamos melhorar nosso jogo novamente. Precisamos garantir que façamos um jogo muito bom, tanto com a bola quanto sem ela. Mas, acima de tudo, precisamos ter a atitude certa, porque isso será decisivo”, afirmou.

Como chega o Monterrey

Depois de sobreviver em um dos grupos mais complicados da competição, os mexicanos chegam para seguir o sonho nos Estados Unidos. Domènec Torrent poderá contar com o retorno de Jorge Rodríguez, que cumpriu suspensão na partida contra o Urawa Red Diamonds. Além disso, o treinador deve manter Corona e Alvarado no time titular.

O técnico espanhol destacou que conhece bem o adversário e como é o seu estilo de jogo. Entretanto, Torrent recomendou que seus atletas aproveitem o duelo contra os alemães e desfrutem o momento.

“Conheço bem o Dortmund. Joga com três zagueiros, dois alas, é um time top da Europa. Mas eu disse aos meus jogadores para aproveitarem o momento. Vamos nos preparar bem e desfrutar”, ressaltou.

BORUSSIA DORTMUND X MONTERREY

Mundial de Clubes – Oitavas de final

Data e horário: 01/7/2025 (terça-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Adeyemi e Jobe Bellingham; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

MONTERREY: Andrada; Ricardo Chávez, Medina, Sergio Ramos e Arteaga; Deossa, Jorge Rodriguez, Óliver Torres e Corona; Berterame e Alvarado. Técnico: Domènec Torrent.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Não divulgado

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.