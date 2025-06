Soteldo fala sobre recuperação no Fluminense durante o Mundial: ‘Ansioso para ajudar’

Única contratação do Fluminense para o Mundial de Clubes, Soteldo está recuperado de lesão na coxa esquerda e deve aparecer entre os relacionados diante da Inter de Milão pelo Mundial. Nesse sentido, o venezuelano não tem a minutagem garantida, mas poderá fazer sua estreia pelo clube caso entre na partida decisiva, nos Estados Unidos.

Assim, o jogador participou de uma rápida entrevista na véspera do confronto e garantiu estar totalmente recuperado e à disposição do técnico Renato Gaúcho.

“Estou me recuperando muito bem. Clinicamente, estou 100%. Agora é pegar mais condição física. Se o treinador precisar, vou estar disponível para ajudar o grupo e fazer um grande jogo amanhã… Estou ansioso, né? Cheguei, fiquei de fora vendo e estava ansioso para ajudar. Falei com o Renato Gaúcho que estou preparado. Se ele precisar , vou estar ali”, disse.

Outro nome importante do elenco também falou sobre sua condição física para o duelo. Dessa forma, Germán Cano, que teve uma lesão antes do Mundial de Clubes, afirmou estar 100% recuperado e pronto para enfrentar a equipe italiana.

“Estou muito bem. 100% recuperado. Estamos pouco a pouco pegando mais ritmo, que é o que precisava. Me preparei muito bem para chegar com a melhor performance aqui. Sempre acreditando que a qualquer momento a bola pode chegar para fazer o meu melhor, fazer o gol e que a gente possa classificar’, frisou.

Por fim, o tricolor mede forças com a Inter de Milão, nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), em Charlotte, pelas oitavas de final do torneio da Fifa. Afinal, quem avançar e ficar com a vaga enfrenta o vencedor do confronto entre Manchester City-ING e Al-Hilal-ARA nas quartas.

