Atestado de disparidade: como a mídia internacional repercutiu à eliminação do Flamengo

A classificação do Bayern de Munique às quartas de final do Mundial de Clubes, após superar o Flamengo por 4 a 2 no último domingo (29), ganhou destaque nos principais veículos esportivos da Europa. O placar, porém, dividiu protagonismo com Harry Kane, autor de dois gols, nas manchetes dos jornais locais — que trataram o triunfo como “tranquilo”.

“Não chegou a correr perigo”, noticiou o Süddeutsche Zeitung. Já o AS, da Espanha, focou em Filipe Luís e tratou o revés como uma despedida do treinador rubro-negro. A mídia francesa seguiu outro caminho e sequer abriu espaço aos brasileiros em seu periódico no L’Équipe. Isso porque o jornal destacou apenas o “encontro marcado com o PSG” nas quartas de final.

Conforme mencionado, Harry Kane se tornou o centro das atenções na mídia internacional nesta manhã de segunda-feira (30). O jornal Bild iniciou os elogios à grande exibição do craque em suas redes, enquanto o Marca, da Espanha, disse que o 9 “colocou os pés do Flamengo no chão”. Já a imprensa britânica, como o Sport, apontou que os gols do atacante garantiram a passagem para uma nova “prova de fogo” no torneio.

Jornal argentino critica desempenho

Retornando à América do Sul, o jornal Olé, da Argentino, reconheceu o esforço dos comandados de Filipe Luís, mas disse que os brasileiros viveram “uma ilusão”.

“Não deu, Flamengo. Ilusão apostar na virada. Por mais que tenha conseguido castigar o Bayern em muitos momentos, a equipe alemã foi superior”, dizia um trecho.

Por fim, o diário voltou ao velho debate sobre a superioridade europeia aos demais participantes. “A distância estava de novo exposta: o nível sul-americano, uma vez mais, se mostrou muito longe do europeu. Com menos erros e experiência, decidiu o duelo e deixou em evidência a brecha que parece impossível de ser cortada”, analisou.

Atuação de Kane define o ritmo

Autor de dois gols, o atacante tornou-se o símbolo da classificação citada como bávara pelos locais. O camisa 9 abriu o placar logo no início e reapareceu na etapa final para consolidar o triunfo. Goretzka também balançou as redes, enquanto Erick Pulgar, contra, contribuiu para o placar adverso. Gerson e Jorginho descontaram para o time carioca.

Segundo o jornal espanhol AS, Kane “despediu-se de Filipe Luís” com autoridade e deixou claro o favoritismo europeu na competição. O Marca reforçou o impacto psicológico do resultado para o elenco brasileiro, afirmando que o craque inglês “baixou o Flamengo à terra” ao expor as limitações defensivas da equipe sul-americana.

PSG no horizonte: foco total na próxima fase

Com a classificação assegurada, o Bayern enfrenta o Paris Saint-Germain no próximo sábado, dia 05 de julho, pelas quartas de final. A bola vai rolar às 17h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O Rubro-Negro, por sua vez, retorna ao Brasil para descansar e retomar os trabalhos visando o restante da temporada.

