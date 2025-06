Santos inicia semana com treino em dois períodos e espera por reforços

O Santos inicia mais uma semana com foco total no retorno do Campeonato Brasileiro. O elenco do Peixe treinará durante os próximos dias em dois períodos, com treinos táticos comandados por Cleber Xavier. Além disso, o Peixe convive com a expectativa do anúncio de dois reforços.

Afinal, Igor Vinícius e Willian Arão já realizaram exames médicos no clube e estão por detalhes do anúncio oficial. O lateral-direito rescindiu seu contrato com o São Paulo nos últimos dias e chegou sem custos ao clube. Aliás, ele já esteve no CT Rei Pelé para conhecer seus novos companheiros.

Já o volante fez exames médicos no último dia 20, mas só deve se apresentar nesta terça-feira (01/7). Isso porque seu contrato com o Panathinaikos, da Grécia se encerra nesta segunda (30/6) e ele só pode ser anunciado pelo Santos ao final do seu vínculo com a equipe grega.

Os dois serão integrados aos treinos com o restante do elenco. Contudo, eles só entrarão na lista de inscritos pelo clube para a disputa do Brasileirão no próximo dia 10, quando abre a janela de transferências do futebol brasileiro.

Santos segue preparação para o retorno do Brasileiro

Desde sexta-feira, na reapresentação após o período de férias, os jogadores do Santos têm trabalhado no CT Rei Pelé. Com a semana cheia, já que o Brasileirão só retorna no segundo fim de semana de julho, o técnico Cleber Xavier aproveitará para preparar o time para a sequência da competição.

O Peixe terminou este primeiro semestre da temporada em seu melhor momento, após vencer o Fortaleza e sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Cleber Xavier quer dar sequência ao trabalho desenvolvido nas últimas semanas antes da pausa e manter o ritmo com os atletas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.