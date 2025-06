Contrato de Coutinho se encerra nesta segunda, e Vasco busca ampliar vínculo

Coutinho em ação com a camisa do Vasco durante a temporada - (crédito: Fotos: Matheus Lima/Vasco)

No último dia do primeiro semestre, o Vasco segue na busca para estender o vínculo de um de seus principais atletas: Philippe Coutinho. Emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra, o meio-campista tenta a rescisão para assinar em definitivo com o clube carioca, mas existe a possibilidade de um novo empréstimo até o fim da temporada. A informação é do portal “ge”.

Com isso, o jogador deve treinar normalmente no CT Moacyr Barbosa, nesta segunda-feira (30), em seu último dia de contrato do atual acordo. Vale lembrar que ele não faz parte dos planos do clube inglês, que pode facilitar a sequência do atleta com a camisa cruz-maltina.

Afinal, o meia deseja permanecer no Vasco e dar sequência a projetos pessoais no Rio de Janeiro. No último mês, ele inaugurou o Instituto Philippe Coutinho na cidade. A informação é do portal “ge”.

Para concretizar a rescisão, o jogador terá que abrir mão de uma quantia financeira que deveria receber por parte dos ingleses. Neste primeiro momento, o Aston Villa não se opôs a dar fim ao contrato, visto que ficaram fora da próxima edição da Champions League e terão o orçamento mais curto.

Apesar disso, as conversas não avançaram, e o Vasco trabalha com a possibilidade de um novo empréstimo para manter o meia, pelo menos, até o fim de 2025. No início da próxima temporada, ele ficaria livre para assinar um pré-contrato com o clube em definitivo.

