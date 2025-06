Diretor de futebol revela foco do Flamengo na próxima janela de transferência

José Boto durante a campanha do Flamengo no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo deu adeus ao Mundial de Clubes, neste domingo (29), com a derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, em Miami, pelas oitavas de final. Apesar disso, o clube lucrou mais de R$ 150 milhões e já tem planos para investir tal quantia arrecadada na disputa do torneio da Fifa.

Afinal, o diretor de futebol José Boto pretende reforçar duas posições específicas na próxima janela, que abre no dia 10 de julho. O dirigente português trabalha para trazer nomes para o meio de campo e para a ponta.

Dessa forma, um dos focos é chegar a um denominador comum por um meia que reveze com Arrascaeta na construção das jogadas. Diante disso, o meia Carrascal, do Dínamo Moscou, da Rússia, segue como um dos atletas que estão na mira.

“Sei que as pessoas querem muitas contratações, até porque é uma altura para vocês (imprensa) especularem os nomes, mas o que está aqui é bem feito, o elenco que temos é muito bom, e o que acrescentamos ao elenco trouxe aquilo que nós queríamos. E como o elenco é muito bom, não precisamos fazer aqui nenhuma revolução”, disse ao portal “ge”.

“Há duas posições que queremos reforçar, uma porque achamos que falta um tipo de jogador diferente. E a outra, como vocês já falaram, e eu já falei publicamente, é alguém que reveze com o Arrascaeta, para que não tenha que fazer tantos jogos e se apresente sempre nas melhores condições dele. São duas posições que nós temos prioridade em trazer, mas sem grande pressa ou necessidade de nos equivocarmos, fazer apressadamente. Porque o que fizemos até agora mostra que estamos bem”, completou.

Renovação com uruguaio e sequência do comandante

Na entrevista, o dirigente também falou sobre renovações de contrato do elenco rubro-negro. Uma delas é pelo lateral-direito Varela, que tem situação encaminhada, segundo José Boto. Além disso, ele respondeu sobre a sequência do técnico Filipe Luís por mais tempo e que existem conversas nesse sentido.

“Está bem encaminhada. Não quisemos avançar mais porque estamos em uma competição que eu acho que é única para todos nós. Como é óbvio, as coisas não param porque há uma competição dessas, mas sentamos e temos as coisas bem encaminhadas. Quando chegarmos ao Rio, vamos tratar disso”, afirmou.

“Vocês é que não sabem (risos). Temos andado a conversar sobre isso com calma. Não é minha forma de ser nem do Filipe estarmos ansiosos com esse tipo de coisa. Porque nesse período todo fizemos coisas mais importantes do que a renovação dele e que ele põe acima das coisas pessoais dele. Mas é algo que temos que conversar com calma”, explicou.

