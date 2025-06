Pogba dá primeira entrevista como jogador do Monaco. Veja o vídeo!

Anunciado pelo Monaco no último sábado (28), Paul Pogba não conteve as lágrimas ao assinar contrato com o clube francês e, assim, selar retorno ao futebol. Ele estava livre no mercado após cumprir um ano e meio de suspensão por doping. A última vez em que ele entrou em campo foi em setembro de 2023.

Confira, no vídeo abaixo, as primeiras palavras de Pogba como jogador do AS Monaco.