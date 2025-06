Inter tem dia decisivo para garantir a continuidade do atacante Vitinho

O Inter concentra esforços para seguir com o atacante Vitinho pelo menos até o fim da temporada. Isso porque, à princípio, esta segunda-feira (30), é o último dia do seu empréstimo junto ao Colorado. O cenário ainda é de indefinição sobre a continuidade ou não do jogador.

Em entrevista ao portal “Gaúcha ZH”, o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol indicou que o Internacional precisa de uma liberação para que ele siga no clube.

“Ainda dependemos do aval da Fifa para estender o contrato. Esperamos que isso possa ocorrer nos próximos dias. Mas não é um caso que nos cause preocupação, estamos tranquilos com relação à sua recuperação. Confiamos na permanência e na continuidade dele conosco”, esclareceu o dirigente.

O atacante pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e inicialmente esteve emprestado ao Bragantino desde o início do ano passado. Posteriormente, o clube paulista conseguiu uma renovação se encerraria também nesta segunda-feira (30). Contudo, no começo de 2025 ele acertou com o Inter por um empréstimo de seis meses.

A sinalização positiva para o jogador voltar e continuar no futebol brasileiro ocorreu graças a uma regra da Fifa. Trata-se de uma determinação que possibilita aos clubes que estão em áreas de confronto possam ceder seus atletas sem o encerramento dos contratos. Inclusive, a Ucrânia segue em guerra territorial com a Rússia. Ou seja, a expectativa é de que haja uma renovação automática do empréstimo.

Inter precisará aguarda fim da recuperação de Vitinho

Mesmo que o Internacional tenha êxito em solucionar esta incógnita, Vitinho não terá condições de atuar na retomada da temporada. Afinal, ele se recupera de uma cirurgia depois de uma fratura no cotovelo esquerdo. Com isso, o atacante deve ser ausência nos dois primeiros jogos do retorno. No caso, os embates contra Vitória e Ceará, respectivamente, pelo Brasileirão. O planejamento do Colorado é ter o camisa 28 à disposição no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, marcado para o fim de julho, quando enfrentará o Fluminense.

